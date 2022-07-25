Польща надає Україні танки PT-91 Twardy

Представник Агентства озброєнь Міністерства оборони Польщі Кшиштоф Платек заявив, що Польща в рамках військової допомоги Україні відправила танки PT-91 Twardy, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Проміжок, який утворився після більш ніж 200 танків Т-72, проміжок, який утворився після деякої кількості танків ПТ-91, тут я не можу сказати скільки, буде закритий повністю або навіть більш ніж повністю, тому що це набагато більш якісні танки" , - заявив він.

Глава офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі також повідомив, що танки PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні.

Про яку кількість танків іде мова, не розкривають.

PT-91 Twardy – польська модернізація танка Т-72. Він був розроблений в 90-х роках. Машини в цій версії мають більш потужний двигун, модернізовану систему управління вогнем і динамічну броню.