ОВА: окупанти обстріляли Миколаївщину, поранено дитину

У ніч проти 25 липня російські війська обстріляли населені пункти Миколаївської області. Про це повідомив﻿ начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вночі 25 липня у Миколаєві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про потрапляння у поля поза межами міста на території прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється.

У Миколаївському районі увечері обстріляли селище Засілля Первомайської громади, переважно — відкриті території. Ніхто не постраждав.

Вночі, 25 липня, близько 03:00, почався обстріл с. Мішково-Погорілове. За попередньою інформацією зазнала поранень 7-річна дитина.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа двоповерхового житлового будинку.

У Баштанському районі тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Широківської громади.

Так, протягом дня, 24 липня, внаслідок ворожих обстрілів відбулося займання полів із зерновими. Постраждалих немає.

Також окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування.

Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.