США допомагають Україні розробити "план Б" щодо вивезення зерна

Влада США допомагає Україні розробити "план Б" щодо вивезення зерна після удару Росії по порту Одеси. Про це заявила глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер, повідомляє Корреспондент.

"План Б включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, а також відправлення барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще відповідали європейським" , - сказав Пауер.

За її словами, це робиться "на випадок непередбачених обставин, тому що не можна довіряти нічому з того, що говорить Володимир Путін".

Нагадаємо, російські ракети влучили у порт Одеси через день після того, як Росія та Україна за посередництва ООН та Туреччини підписали угоду про відкриття чорноморських портів та поновлення експорту зерна.

Москва стверджує, що ракета завдала удару по військовій інфраструктурі.