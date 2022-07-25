Уряд оновив перелік послуг критичного імпорту

Уряд своєю постановою﻿﻿ від 22 липня 2022 року № 814 оновив перелік послуг критичного імпорту, виклавши його у новій редакції.

З переліку виключено такі послуги як розрахунки за договорами лізингу транспортних засобів, рекламна діяльність, оренда автотранспорту, розрахунки за ліцензійними договорами, зокрема роялті.

Водночас до переліку були включені, зокрема, послуги ремонту бурового обладнання, телеметричної системи, внесення поправки до списку рандомізації, послуга з хостингу електронної індивідуальної реєстраційної форми, оплата послуг з надання персоналу компаніями-нерезидентами на користь резидентів Україниа також послуги з організації та проведення таборів відпочинку, спортивних та оздоровчих для дітей.

Нагадаємо перелік товарів критичного імпорту було скасовано , проте перелік послуг критичного імпорту залишився.