У Китаї до 2025 року почне скорочуватися чисельність населення

У Китаї чисельність населення почне скорочуватися до 2025 року. Про це заявив глава відділу народонаселення та сімейних справ Національної комісії охорони здоров'я Ян Веньчжуан, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що у 2021 році у кількох провінціях Китаю народилося найменше немовлят за останні десятиліття.

Кількість народжень у центральній провінції Хунань впала нижче як 500 тисяч уперше майже за 60 років.

У провінції Хенань вперше з 1978 року було менше 800 тисяч народжених, а в східнокитайській провінції Цзянсі кількість народжених впала нижче як 400 тисяч уперше з 1950-х років.

Як повідомлялося раніше, в ООН заявили, що населення світу сягне восьми мільярдів людей вже 15 листопада 2022 року.