Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Демченка

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Журналісти з'ясували, що раніше Демченко підпадав під люстрацію, але його ім'я та прізвище зникли з сайту Міністерства юстиції, де його було зазначено у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

В Офісі президента відмовилися повідомляти результати люстраційної перевірки Демченка.

За Віктора Януковича Демченко був першим заступником глави МЗС України. У зовнішньополітичному відомстві він займався російським напрямом та лобіював підписання "харківських угод", згідно з якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму до 2042 року.