ОВА: акваторію Одеси розмінують лише частково

Акваторію порту Одеси повністю не розмінують на тлі розблокування експорту українського зерна та відкриття "зернового коридору". Про це в ефірі національного телемарафону заявив спікер Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук, повідомляє Корреспондент.

"Дивіться, що ми знаємо, з відкритих джерел, то це буде вузький фарватер, який для зерновозів, для тих караванів, які планується гуртувати і потім йти за відповідним маршрутом. Все інше буде заміновано. Ніхто не говорить про те, що акваторія Одеського порту буде повністю розмінована або буде зменшена безпека наших чорноморських рубежів. Про це взагалі не йдеться" , - пояснив він.

За його словами, частина українців чомусь сприйняла такі домовленості як ослаблення мінно-вибухової безпеки.