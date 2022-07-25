ОП: дефіцит бюджету-2022 досягне $50 млрд

Керівництво України прогнозує дефіцит бюджету за підсумками року у розмірі 50 млрд доларів. Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону у понеділок, 25 липня, повідомляє Корреспондент.

"Держбюджет у нас має у місячному вираженні дефіцит близько 5 мільярдів доларів. А ми планували, що це 7 мільярдів буде на весь рік, а отримали на місяць. Я б очікував, що до кінця року ми матимемо глобальний дефіцит бюджету близько 50 мільярдів доларів. Це буде близько 30-35% нашого ВВП. Це дуже великий дефіцит. Це проблема війни. Тому такий дефіцит" , - пояснив він.