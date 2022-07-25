В Україну прибули перші ЗСУ Gepard із Німеччини

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні офіційно зайшли три перших Gepard. Це зенітно-ракетні комплекси, до яких нам передані десятки тисяч набоїв. Ми очікуємо перших 15 Gepard. Три сьогодні заїхали в Україну. Вони сьогодні вже в розпорядженні Збройних сил України" , - сказав Резніков.

У середині липня офіційний Берлін опублікував список озброєння, яке ще планує поставити Україні, серед яких були 30 ЗСУ Gepard.

Постачання боєприпасів для "Gepard" раніше вважалося проблемою, оскільки було доступно лише трохи менше 60 тисяч 35-мм снарядів.

Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Втім, в реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі. Після кількох тижнів зусиль офіс німецького уряду спільно з Міністерством оборони Норвегії знайшли виробника, який може виготовляти додаткові боєприпаси.

Раніше виробник систем провів навчання українських солдатів з використання установок.