Резніков: Україна може підготувати свої аеродроми для сучасних військових літаків

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може підготувати свої аеродроми для сучасних військових літаків, повідомляє Новое время.

"У нас є шанс, що наші льотчики почнуть освоювати вже сучасну генерацію літаків. А які це будуть літаки...Усі мріють про F-16. Я б теж про них мріяв, але треба буде щось робити з аеродромами. Ми провели консультації з технічними інженерними фахівцями. Вони сказали, що в принципі можна буде дещо дообладнати на аеродромах, тому я думаю, ми будемо здатні приймати літаки і такого класу" , - сказав він в ефірі телемарафону.

21 липня двопартійна група сенаторів США закликала Пентагон розглянути питання щодо включення до майбутніх пакетів військової допомоги Україні сучасних винищувачів.



Начальник штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун натякнув, що США чи один із їхніх союзників можуть незабаром відправити винищувачі до України.