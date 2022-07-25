ДБР: екс-міністри часів Януковича отримали підозри за "Харківські угоди"

Колишній міністр юстиції і колишній міністр закордонних справ часів Віктора Януковича отримали підозри у зв'язку з їхньою роллю в підготовці харківських угод. Про це повідомляє ДБР﻿.

За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Лавриновича та Костянтина Грищенка. Обоє фігурантів перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно.

Слідство встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та Росією з питань перебування Чорноморського флоту в Севастополі були нав’язані президентом Росії Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України.

"Повністю усвідомлюючи наслідки підписання цієї угоди, колишній прем’єр-міністр України та залучені міністри створили умови для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років. Це сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора, які були використані під час анексії АР Крим та Севастополя у 2014 році" , – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим колишні міністри підозрюються в державній зраді.

Як відомо, 21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав від імені України угоду між Україною та РФ. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування чорноморського флоту РФ у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на природний газ.