Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії

Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила офіційне рішення про перенесення пісенного конкурсу "Євробачення-2023" з України до Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

"Європейський мовний союз (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення 2023 року проводитиме Сполучене Королівство від імені мовника-переможця цього року, української телекомпанії UA Суспільне" , — йдеться у повідомленні.

Конкурс приймаючого міста розпочнеться цього тижня.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" приніс Україні третю в історії перемогу на Євробаченні. Українці посіли четверте місце за голосами журі, проте абсолютно перемогли за голосами глядачів, взявши 90% із можливих пунктів. Друге місце – у Великої Британії, третє – в Іспанії.

17 червня Європейський мовний союз попередньо вирішив, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні. Організатори зверталися до Великої Британії, щоб обговорити можливість провести там конкурс.