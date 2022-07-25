ОП: Скільки зовнішніх боргів виплатила Україна у 2022

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна виплатила 1,5 мільярда доларів зовнішніх боргів з початку 2022 року, повідомляє Укрінформ.

"У нас на цей рік було 3 мільярди доларів виплати, по цьому року ми виплатили 1,5 мільярда доларів і до кінця року у нас залишилось ще 1,5 мільярда доларів" , – сказав він.

Устенко зазначив, що Міністерство фінансів ухвалило єдино правильне рішення, звернувшись до кредиторів із пропозицією відтермінування виплат для погашення зовнішніх боргів.

Нагадуємо, що в умовах війни та як наслідок великого дефіциту коштів уряд тимчасово відмовився від виплат по частині боргових зобов'язань проти чого останні місяці всіляко виступало Міністерство фінансів. Так, 19 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про відстрочку платежів по єврооблігаціях.