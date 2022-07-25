Президент Гватемали прибув в Україну: вже відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку

Президент Республіки Гватемала Алехандо Джамматте прибув до України та відвідав деокуповані населені пункти Київської області, а саме - Бучу, Ірпінь та Бородянку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Київської ОВА.

Там розповіли, що лідер Гватемали висловив свою підтримку Україні і підкреслив, що про злочини Росії повинен знати весь світ.

"Вдячні пану Джамматтею за увагу в Київській області. Офіційні візити міжнародних партнерів є важливою складовою у війні, яка триває і на інформаційному полі" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Україну відвідали міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг і його чеський колега Ян Липавский.

Також нещодавно прем'єр Нідерландів Марк Рютте побував в Україні і відвідав зруйновані Бородянку, Бучу та Ірпінь.