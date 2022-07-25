Рєзніков: Україна отримає від партнерів протирадарні ракети

Україна отримає від західних партнерів як військову допомогу спеціальні протирадарні ракети, яких раніше не було у ЗСУ, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Міноборони Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

За його словами, партнери переконалися в ефективності та професійності роботи українських військових. Ворожі цілі точно та ефективно вибираються.

«На підставі цього рівня довіри нам продовжуватимуть надавати допомогу. І ви точно бачили оголошений пакет, якщо я не помиляюся, на 270 млн доларів за підписом президента Сполучених Штатів про те, що ми отримаємо додатково ще чотири HIMARS, ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких у нас раніше не було», — наголосив глава Міноборони.

Резніков додав, що такі ракети дозволять ефективно руйнувати систему радарів РФ, засліплювати ворога, що дозволить потім отримати перевагу для контрнаступу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни надають Києву військову допомогу, зокрема, йдуть постачання важкого озброєння, необхідного для боротьби з окупантами.