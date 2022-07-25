Соцмережі: у Бердянську пролунав вибух на території заводу

У окупованому Бердянську сьогодні, 25 липня 2022 року, прогримів вибух на території заводу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канал.

Повідомляється, що вибух стався в районі території заводу "Южгідромаш". На даний момент подробиць немає, в мережі з'явилося відео з місця вибуху.

Відзначимо, цей завод виступає в якості промислового призначення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти розміщують велику кількість військової техніки і боєприпасів прямо посеред житлових кварталів Бердянська. Зокрема, в мікрорайонах Азмол і Колонія.