Генштаб: українські десантники збили російський бойовий вертоліт

Військовослужбовці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили ще один російський бойовий вертоліт К-52 Алігатор, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у понеділок, 25 липня, у Генеральному штабі ЗСУ.

Вертоліт загарбників було збито за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу Ігла. На оприлюдненому фото з місця подій видно клуби диму, що піднімаються з місця падіння Алігатора.

"Це найновіша одиниця російської бойової авіації, що випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад $16 млн" , — зазначили українські десантники.

У той же час, де саме було збито російський К-52, не уточнюється.