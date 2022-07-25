Подоляк пояснив, чому Зеленський звільнив Демченка із РНБО

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявляє, що звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО пов’язано з його станом здоров’я і оптимізацією роботи РНБО під нові виклики війни, повідомляє Українська правда.

Про це Подоляк повiдомив у коментарі УП.

"Прекрасно розумію, що хочеться сенсацій. Але в даному випадку мова йде про інше. З одного боку, президент продовжує кардинально змінювати роботу блоку безпеки та оборони з урахуванням викликів військового часу. Сьогодні потрібні виключно швидкі професійні рішення. Більше того, сьогодні маємо виснажливий формат війни. Не всі менеджери з різних причин можуть втримати цей темп, ритм, навантаження. Ми ж говоримо в даному випадку про вкрай важку модераційну роботу 24 на 7.

Тому через особисті причини, пов‘язані зі складним станом здоров‘я, пан Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, оскільки потребує серйозного лікування".

Подоляк зазначив, що Демченко є професійним дипломатом, що активно працював на різних посадах державної служби протягом практично всього часу незалежності України, і з першого дня повномасштабного вторгнення перебував на робочому місці в Києві.

"Тож сьогодні президент ухвалив певні кадрові рішення, перерозподілив обов’язки між іншими членами команди, оптимізував роботу РНБО під нові виклики нинішнього формату війни" , - підсумував радник голови ОП.

В понеділок президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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