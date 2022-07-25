Зеленський зустрівся з президентом Гватемали
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Гватемали Алехандро Джамматте, повідомляє РБК-Україна.
"Радий вітати в Києві Президента Гватемали Алехандро Джамматтеї! Це перший візит лідера з Латинської Америки до України не тільки з 24 лютого, а й за останні 12 років. Проведемо важливі перемовини для розвитку двосторонніх відносин наших країн", - написав Зеленський.
Нагадаємо, Алехандо Джамматте уже встиг відвідати Бучу, Ірпінь та Бородянку.