Зеленський зустрівся з президентом Гватемали і підписав безвіз
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Гватемали Алехандро Джамматте, повідомляє РБК-Україна.
"Радий вітати в Києві Президента Гватемали Алехандро Джамматтеї! Це перший візит лідера з Латинської Америки до України не тільки з 24 лютого, а й за останні 12 років. Проведемо важливі перемовини для розвитку двосторонніх відносин наших країн", - написав Зеленський.
"Також під час візиту підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог та розпочато торговельно-економічний діалог для втілення конкретних проектів без посередників. Переконаний, що це сприятиме розвитку бізнес-соціальних, промислових зв'язків між нашими країнами", - зазначив Зеленський.
Алехандо Джамматте уже встиг відвідати Бучу, Ірпінь та Бородянку.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив відповідну угоду з Гватемалою тільки минулого тижня.