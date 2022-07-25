У Німеччині відреагували на скорочення постачання газу "Північним потоком-1"

Федеральний уряд Німеччини заявив, що не бачить підстав для обмеження постачання газу російським трубопроводом "Північний потік" після того, як "Газпром" оголосив про проблеми з експлуатацією ще однієї турбіни, повідомляє Європейська правда.

Про це пише видання Spiegel.

"За нашою інформацією, технічних причин для скорочення постачання (газу) немає. Ми взяли до відома оголошення ("Газпрому"). Ми пильно стежимо за ситуацією спільно з Федеральним мережевим агентством і кризовою групою з питань газу" , – йдеться в заяві міністерства економіки Німеччини.

Перед тим "Газпром" оголосив про зупинку газотурбінного двигуна газогону "Північний потік", через що пропускна потужність газогону зменшиться з 40% до 20%. На цьому тлі ціна газу в Європі підскочила до 1860 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

При цьому турбіна досі не дісталася Росії, оскільки вона відмовилася погоджувати параметри її ввезення. "Газпром" стверджує, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання.

Нагадаємо, після технічного обслуговування "Північного потоку-1" минулого тижня знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом, але на рівні 40% від заявленої потужності.