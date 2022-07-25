ОВА: на Волині через падіння уламків дрону постраждали п’ятеро людей

На Волині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Госпіталізовано було п'ять осіб, двоє дорослих та троє дітей. Усім було надано медичну допомогу, їхнім життям нічого не загрожує" , — сказав він під час відеозвернення в Telegram.

Він додав, що у лікарні залишаються двоє дорослих, а на місці інциденту продовжуються слідчі дії.

У понеділок, 25 липня, у Волинській області збили два безпілотники, уламки одного з яких пошкодили приватні будинки. Повідомлялося про одного загиблого.