Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це говорять укази президента від 25 липня.

"Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".

Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача ССО Віктора Хоренка.

25 серпня 2020 року Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Григорія Галагана, звільнивши з цієї посади Ігоря Луньова.