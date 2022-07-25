Зеленський: Україна розпочинає експорт зерна, але безпека за партнерами

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна зробила все від неї залежне для початку експорту зерна, але контроль за дотримання виконання домовленостей, зокрема, Росією, повинні здійснювати Туреччина та ООН, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Володимир Зеленський на прессконференції з президентом Гватемали Алехандро Джамматеї.

"Ми, я вважаю, обов’язково почнемо експорт щоб ще раз довести всьому світи, що не Україна блокує експорт… А щодо безпеки - нехай партнери дивляться".

Зеленський нагадав, що порушником домовленостей одразу стала Росія, військові якої вдарили по Одеському порту вже після підписання документів у Стамбулі. Зі сторони України все готово для початку експорту.

"Ми все зробили, підготували. З нашого боку коридор є. В наших водах контролює все Україна. Перевірки в наших водах буде робити тільки Україна… А далі вже питання Організації об’єднаних націй, і Туреччини, наскільки вони можуть контролювати Російську Федерацію, яка показала, що може бити ракетами навіть після домовленостей".

Що передувало: