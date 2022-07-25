Ціни на автогаз на АЗС падають, незважаючи на підвищення курсу долара

Ціни на автогаз на АЗС падають, незважаючи на підвищення курсу долара

Середня ціна на скраплений газ за вихідні (з 22 по 25 липня) у мережах АЗС знизилася на 30 коп./л – до 30,09 грн/л, повідомляє Enkorr.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях «Укрнафти» автогаз здешевшав на 1,68 грн/л, до 29,93 грн/л.

У мережі Shell продукт здешевшав на 0,60 грн/л, до 28,99 грн/л, на станціях KLO — на 0,40 грн/л, до 29,27 грн/л.

На 2 грн/л знизила ціну мережа «Нефтек» (29,99 грн/л). У мережах «Авантаж 7» і Motto автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 27,95 і 29,37 грн/л відповідно.

Разом із тим такі мережі як SOCAR, Prime і VostokGaz переглянули цін у бік збільшення.

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