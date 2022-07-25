Ціни на автогаз на АЗС падають, незважаючи на підвищення курсу долара

Середня ціна на скраплений газ за вихідні (з 22 по 25 липня) у мережах АЗС знизилася на 30 коп./л – до 30,09 грн/л, повідомляє Enkorr.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях «Укрнафти» автогаз здешевшав на 1,68 грн/л, до 29,93 грн/л.

У мережі Shell продукт здешевшав на 0,60 грн/л, до 28,99 грн/л, на станціях KLO — на 0,40 грн/л, до 29,27 грн/л.

На 2 грн/л знизила ціну мережа «Нефтек» (29,99 грн/л). У мережах «Авантаж 7» і Motto автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 27,95 і 29,37 грн/л відповідно.

Разом із тим такі мережі як SOCAR, Prime і VostokGaz переглянули цін у бік збільшення.

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