Українські десантники збили черговий російський штурмовик

Захисники України з 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збили ще один російський Су-25, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба бригади в понеділок, 25 липня.

"Черговий ворожий Су-25 (Грач) вирушив у пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!" - сказано в повідомленні.

Перед цим січеславські десантники збили ворожий бойовий гелікоптер Ка-52 пострілом із ПЗРК Ігла. 24 липня вони знищили ще один Су-25.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 222 літаки, 188 вертольотів, 719 безпілотників і 174 крилаті ракети.