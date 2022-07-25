У Пентагоні вказали на низький бойовий дух російських військ в Україні

Міністерство оборони США вважає, що морально-психологічний стан російських військових в Україні продовжує падати, є випадки дезертирства й відмови виконання наказів, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу для журналістів повідомив високопосадовець Пентагону.

"Ми продовжуємо спостерігати зростання ознак поганої дисципліни та проблем із бойовим духом у російській армії. Воля українців продовжує бути неймовірно сильною. І, як ми бачимо, це буде завдавати росіянам досить дошкульних ударів" , – сказав він.

Представник американського Міноборони уточнив, що згідно з інформацією, яку отримує відомство, серед російських військових спостерігаються випадки дезертирства або відмови воювати на всіх рівнях.

"Ми також спостерігаємо це в міркуваннях і розмовах із українцями, які це підтверджують" , – додав він.

Високопосадовець також нагадав про останній пакет військової допомоги США Україні, який складається з обладнання на 175 мільйонів доларів, виділеного із запасів, та додаткових 95 мільйонів доларів з інструменту безпекової допомоги Україні.

Як повідомлялося, до складу нового пакета військової допомоги входять чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів, бронебійні системи та 580 безпілотників Phoenix Ghost.

За словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку адміністрації Джо Байдена становить 8,2 мільярда доларів.

Раніше в Міноборони США заявили, що російська армія щодня зазнає сотень втрат у війні в Україні, включно з втратою тисяч лейтенантів і капітанів.