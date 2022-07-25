Кіпр готовий допомогти з подоланням залежності ЄС від російського газу

На думку міністерки енергетики Кіпру Нашаі Пілідіс, прагнення Європейського Союзу позбутися залежності від російського газу посилює стратегічну роль острівної держави, повідомляє Європейська правда.

Про це Пілідіс заявила в інтерв’ю Bloomberg.

"Європа є хорошим потенційним клієнтом для кіпрського газу, оскільки ЄС підтвердив, що природний газ залишатиметься споживчим паливом до 2049 року в межах "зеленого" переходу, тож тепер компанії мають можливість укласти довгострокові контракти" , – зазначила вона.

Оскільки Кіпр є невеликою країною, він споживає небагато газу, водночас завдяки острівному розташуванню видобуває набагато більше на шельфі.

Так, на початку 2023 року планується розпочати буріння чергової скважини на морському родовищі "Афродіта", запаси якого оцінюються у 125 мільярдів кубометрів. Повністю роботи будуть завершені до 2027-го.

За словами Пілідіс, Кіпр також хоче скористатися з плану грецької енергетичної компанії Energean Plc побудувати приблизно 200-кілометровий трубопровід від свого морського родовища в Ізраїлі до міста Василікос на південному узбережжі острова.

Планується, що трубопровід зможе забезпечити транспортування зрідженого природного газу обсягом близько 3,5 мільярда кубометрів на рік. Кіпр очікує, що його будівництво, як і передбачається, буде завершене до 2026 року.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія вдалася до газового шантажу, обмежуючи постачання блакитного палива до країн Європейського Союзу і штучно завищуючи його ціну.

Як наслідок, ЄС був змушений шукати альтернативні джерела газу, а також розробити план економії споживання газу на 15% із серпня до березня. Окремі країни ЄС висловили опозицію до плану Єврокомісії.