США передали Україні майже 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Сполучені Штати Америки (США) передали Україні майже 500 000 доз вакцини від коронавірусу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter Державного департаменту США.

"Ми пишаємося тим, що підтримуємо народ України в її боротьбі з COVID-19" , - йдеться в повідомленні.

При цьому не уточнюється, вакцину якого виробника вирішили передати нашій країні. В Україні застосовувалися американські вакцини Pfizer і Moderna.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало робити другу бустерну вакцинацію проти COVID-19. Щеплення можуть отримати особи старше 60 років і дорослі з хронічними хворобами.

У середині липня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок чергової хвилі пандемії коронавірусу в Європі.