Лікар Байдена розповів про стан американського президента
У президента США Джо Байдена, у якого раніше був підтверджений COVID-19, зникли майже всі симптоми захворювання, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у звіті особистого лікаря американського лідера Кевіна О'Коннора, який публікує пресслужба Білого дому.
"Минулої ночі президент Байден завершив четвертий повний день лікування препаратом Paxlovid. Зараз його симптоми майже повністю зникли", — сказано в повідомленні.
За словами лікаря, Байден добре переносить терапію. Наразі у президента спостерігається залишкова закладеність носа та мінімальна захриплість. Водночас, усі показники президента в нормі, легені чисті.
Нагадаємо, про те, що президент США Джо Байден здав позитивний тест на коронавірус, стало відомо у четвер, 21 липня.