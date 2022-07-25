Лікар Байдена розповів про стан американського президента

У президента США Джо Байдена, у якого раніше був підтверджений COVID-19, зникли майже всі симптоми захворювання, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у звіті особистого лікаря американського лідера Кевіна О'Коннора, який публікує пресслужба Білого дому.

"Минулої ночі президент Байден завершив четвертий повний день лікування препаратом Paxlovid. Зараз його симптоми майже повністю зникли" , — сказано в повідомленні.

За словами лікаря, Байден добре переносить терапію. Наразі у президента спостерігається залишкова закладеність носа та мінімальна захриплість. Водночас, усі показники президента в нормі, легені чисті.

Нагадаємо, про те, що президент США Джо Байден здав позитивний тест на коронавірус, стало відомо у четвер, 21 липня.