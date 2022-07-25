Генштаб Естонії: кораблі НАТО посилюють свою присутність у регіоні

Військові кораблі НАТО посилюють свою присутність у європейському регіоні. Нещодавно вони відвідали два порти Естонії для покращення взаємодії союзників та поповнили свої запаси, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Генеральний штаб Сил оборони Естонії.

"1-а постійна військово-морська група НАТО перебуває тут вдруге цього року. Це підтвердження постійної присутності НАТО у нашому регіоні" , - сказав заступник командувача ВМС капітан Йохан-Еліас Сельямаа.

Результатом такого візиту є пошук більшої кількості можливостей співпраці союзників. З практичного боку це допомагає військовим ознайомитись із морськими умовами.

У Старому порту Таллінна пришвартувалися голландський штабний корабель HNLMS Karel Doorman та португальський фрегат NRP Corte-Real. Британський танкер RFA Tidesurge пришвартувався у порту Мууга.

Командири кораблів планують провести зустрічі із заступником командувача Силами оборони генерал-майором Вейко-Веллом Пальме та заступником канцлера Міністерства оборони з оборонного планування Тійна Удеберг.

Під час цього візиту кораблі мають можливість поповнити запаси та підготуватися до виконання наступних завдань. Такі постійні групи військово-морських сил НАТО перебувають у постійній готовності та здатні проводити операції як у мирний, так і у воєнний час, і забезпечувати своїми діями присутність союзників та постійний високий рівень готовності до реагування.

22 липня стало відомо, що у болгарській акваторії Чорного моря стартували перші з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну навчання військово-морських сил Північноатлантичного альянсу.