ОК "Південь": на фронт прибули перші шість британських ЗРК Stormer HVM

На фронт в Україну прибули перші шість британських зенітно-ракетних комплексів Stormer HVM, які «бачать» ворожі цілі на відстані до 18 км, повідомляє Новое время.

Відео з характеристиками Stormer HVM опублікувало Оперативне командування Південь у Facebook.

В ОК Південь розповіли, що британські ЗРК називають «невидимими», тому що вони можуть наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, завдяки чому непомітні для бортових датчиків, які стоять на російських вертольотах і літаках.

Stormer HVM (High Velocity Missile) - сучасні броньовані машини, оснащені зенітними ракетами малої дальності, виробництва британської компанії BAE Systems Land & Armaments. Британська армія використовує їх для протиповітряної оборони на невеликій відстані.