Зеленський розповiв про нову посаду Буданова та оновлення СБУ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов очолить також комітет з питань розвідки при президенті України, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати і комітет з питань розвідки при президенті України".

Зеленський також повідомив, що звільнений з посади командувача Сил спеціальних операцій Григорій Галаган призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А СБУ.

"Новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ призначений бойовий генерал Віктор Хоренко, а генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А СБУ" , - сказав президент.

25 липня президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.

Комітет з питань розвідки при президентові України був утворений указом Зеленського 17 червня 2020 року.