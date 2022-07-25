ICE: ціна на газ у Європі зросла до 1900 доларів за тисячу кубометрів

Через чергове скорочення російським Газпромом поставок газу до Європи газогоном Північний потік - 1 котирування блакитного палива зросли до близько 1900 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у даних лондонської біржі ICE.

Так, серпневі контракти у хабі TTF у Нідерландах зросли у понеділок на понад 10% і зафіксувалися на рівні 176,6 євро за МВт-год, або 1904,66 долара за тисячу кубометрів (за курсом 1 євро = 1,02 долара) на закінченні торгів.

На початок дня котирування газу становили 161 євро за МВт-год, або 1735,85 долара за тисячу кубів.

Контракти стрімко почали дорожчати після заяви Газпрому про зупинку експлуатації ще однієї турбіни Siemens, внаслідок чого поставки "Північним потоком-1" з 27 липня будуть не більше 33 млн кубів на добу. Це – приблизно 20% від планової потужності газогону у 167 млн кубометрів.

Нагадуємо:

Після технічного обслуговування "Північного потоку-1" минулого тижня знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом, але на рівні 40% від заявленої потужності. У ЄС допускали, що постачання не відновляться.

Турбіни необхідні РФ для компресорної станції "Портова", де бере старт "Північний потік-1". Станція має шість основних газових турбін, що дозволяє створювати достатній тиск для передачі газу на велику відстань. Лише дві з них працювали до того, як "ПП" закрили на обслуговування на початку липня. Інші компоненти потребували обслуговування виробником, Siemens Energy.

Уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

При цьому турбіна досі не дісталася Росії, оскільки вона відмовилася погоджувати параметри її ввезення. "Газпром" стверджує, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання.