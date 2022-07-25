МЗС Ізраїлю закликав своїх громадян залишити територію України

Міністерство закордонних справ Ізраїлю в понеділок закликало своїх громадян покинути територію України у зв’язку з "війною і сутичками між російськими та українськими силами", повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні посольства Ізраїлю в Україні.

"Міністерство закордонних справ закликає громадян Ізраїлю уникати приїзду на українську територію, включно з містом Умань та його околицями. Громадян Ізраїлю в Україні закликають негайно виїхати за межі країни" , – зазначається в повідомленні.

У посольстві нагадують, що по всій території України зберігається небезпека авіаційних та ракетних обстрілів цивільних об’єктів, а українська влада з 24 лютого запровадила воєнний стан, який передбачає низку обмежень.

"Посольство Ізраїлю на сьогоднішній день не має постійної присутності на території України, тому консульські послуги не надаються" , – зазначає дипломатична установа.

Нагадаємо, в середині липня, коли Росія завдала ракетного удару по Вінниці, посольство США закликало американців не в’їжджати до України, а тих, хто вже тут перебуває, – негайно поїхати.