DPA: країни ЄС погодили план зі скорочення споживання газу

Представники країн Європейського союзу (ЄС) погодили надзвичайний план зі скорочення споживання газу на 15%. ﻿Про це, з посиланням на DPA, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Згідно з відомостями агентства, новий план буде затверджений у вівторок на спеціальній зустрічі міністрів енергетики спільноти в Брюсселі.

Згідно з планом, запропонованим Європейською комісією (ЄК), країни добровільно мають скоротити споживання газу на 15% в період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.

Нагадаємо, російська компанія "Газпром" продовжує зменшення постачання газу в Європу через трубопровід "Північний потік".

В Європі очікували, що робота "Північного потоку" так і не буде відновлена в строк. "Газпром" таки відновив постачання газу, однак європейські політики продовжили готуватися до повної зупинки постачання російського газу.