ОВА: окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова
Російські війська сьогодні вранці, 26 липня, завдали ударів по Слобідському району Харкова. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району. Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Також окупанти знову завдали ударів по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.
Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.
По області протягом доби окупанти завдали удару по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.
У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.