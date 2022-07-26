ОВА: окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова

Російські війська сьогодні вранці, 26 липня, завдали ударів по Слобідському району Харкова. Про це повідомив﻿ начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району. Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях" , - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Також окупанти знову завдали ударів по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.

Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти завдали удару по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.

У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.