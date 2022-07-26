Свої зобов'язання щодо зернової угоди підтвердили всі сторони — ООН

Після ракетного удару Росії по порту в Одесі свої зобов'язання щодо зернової угоди підтвердили всі сторони, повідомляє Ділова столиця.

Про це на брифінгу в Нью-Йорку заявив заступник речника ООН Фархан Хак.

Він нагадав, що у вихідні Генеральний секретар Антоніу Гутерріш "беззастережно засудив" ракетні удари по порту в Одесі.

Водночас, за словами Хака, сторони у неділю ще раз підтвердили свої зобов'язання, взяті у рамках підписаних раніше документів.

"Уряд Туреччини великодушно надав приміщення для Спільного координаційного центру, який уже розпочав свою діяльність. До завтра туди прибудуть представники всіх сторін та ООН" , — зазначив він.

Перше судно може "почати рух" найближчими днями, а поки що Центр у співпраці з представниками судноплавної галузі розробляє детальний протокол цих поїздок.

"Протокол буде опубліковано найближчим часом" , — сказав Фархан Хак.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Угоду підписали окремо Україна та Росія з ООН та Туреччиною.

Вранці 23 липня, наступного дня після укладання угоди про розблокування українських портів, росіяни обстріляли ракетами морський порт в Одесі, де готувалося до експорту українське зерно.

Начальник координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що безпосередньо у сховище зерна окупанти не влучили.

У Кремлі спочатку заявили, що вони нібито "не мають жодного відношення" до атаки. Однак згодом у Росії визнали ракетний удар по Одеському порту. Окупанти переконують, що ракети знищили військовий об'єкт.