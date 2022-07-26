ОВА: окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву
Зранку, 26 липня, окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Попередньо без жертв. Про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.
На околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста.
Також окупанти обстрілювали Миколаївську область. Попередньо без жертв.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що по Миколаївському району завдано удару із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.