ОВА: окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву

Зранку, 26 липня, окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Попередньо без жертв. Про це повідомив﻿ начальник ОВА Віталій Кім.

За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

На околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста.

Також окупанти обстрілювали Миколаївську область. Попередньо без жертв.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив﻿, що по Миколаївському району завдано удару із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.