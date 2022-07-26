Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Фото: Pixabay

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1737 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9) од,
  • артилерійських систем – 880 (+4) од,
  • РСЗВ - 258 (+1) од,
  • засобів ППО - 117 (+1) од,
  • літаків – 222 (+0) од,
  • гелікоптерів – 189 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 722 (+3),
  • крилатих ракет - 174 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3) од,
  • спеціальної техніки - 75 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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