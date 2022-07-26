Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1737 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9) од,
- артилерійських систем – 880 (+4) од,
- РСЗВ - 258 (+1) од,
- засобів ППО - 117 (+1) од,
- літаків – 222 (+0) од,
- гелікоптерів – 189 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 722 (+3),
- крилатих ракет - 174 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3) од,
- спеціальної техніки - 75 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.