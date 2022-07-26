Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1737 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9) од,

артилерійських систем – 880 (+4) од,

РСЗВ - 258 (+1) од,

засобів ППО - 117 (+1) од,

літаків – 222 (+0) од,

гелікоптерів – 189 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 722 (+3),

крилатих ракет - 174 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3) од,

спеціальної техніки - 75 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.