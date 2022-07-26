ОГП: зросла кількість поранених дітей через агресію РФ

Більше ніж 1048 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 26 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 690. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 363, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

У понеділок, 25 липня, внаслідок обстрілу ворогом м. Красногорівка Донецької області отримала поранення 5-річна дівчинка.

Також цього дня внаслідок вибуху російського безпілотника у с. Дубове Волинської області отримали тілесні ушкодження 16-річний хлопець та дівчатка 8 та 16 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.