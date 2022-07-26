ЄІБ затвердив виділення Україні 1,59 млрд євро допомоги

Європейський інвестиційний банк надає 1,59 млрд євро фінансової допомоги Україні для ремонту найнеобхіднішої пошкодженої інфраструктури та відновлення критично важливих проектів, повідомляє Новое время.

Цей пакет допомоги є частиною Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, підготовлених у співпраці з Європейською комісією, повідомили у банку.

Він є продовженням екстреного пакета фінансової підтримки розміром у 668 млн євро, який був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабної війни.