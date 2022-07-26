ЄІБ затвердив виділення Україні 1,59 млрд євро допомоги
Європейський інвестиційний банк надає 1,59 млрд євро фінансової допомоги Україні для ремонту найнеобхіднішої пошкодженої інфраструктури та відновлення критично важливих проектів, повідомляє Новое время.
Цей пакет допомоги є частиною Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, підготовлених у співпраці з Європейською комісією, повідомили у банку.
Він є продовженням екстреного пакета фінансової підтримки розміром у 668 млн євро, який був повністю перерахований протягом місяця після початку повномасштабної війни.
"Рада директорів ЄІБ затвердила додаткову фінансову підтримку для України у розмірі 1,59 млрд євро для усунення дефіциту фінансування інфраструктури та нагальних потреб. Із цих коштів 1,05 млрд євро будуть надані негайно", — сказано у повідомленні банку.