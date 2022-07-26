Поліція: Чугуїв і Харків атакували ракетами С-300

Російські війська вночі обстріляли Харків та Чугуїв. Ймовірно, було застосовано ракети С-300. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

"Наразі відомо про 2 воронки в землі, обидві в районі станцій метро Спортивна та Захисників України, та про влучання уламків ракети у дах автоцентру, який загорівся. Ймовірно, це ракети С-300" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Також, було обстріляно ракетами ЗРК С300 місто Чугуїв. Постраждало 2 будинки та пошкоджена газова труба (на фото). Потерпілих, на щастя, немає.

Слідчі фіксують наслідки обстрілу та допомагають потерпілим.

Нагадаємо, 26 липня близько 5:00 ранку військові РФ здійснили ракетний удар по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок, автосалон. Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості. Будь-які військові об‘єкти на цих територіях відсутні.

Також окупанти завдали ударів по Чугуєву.