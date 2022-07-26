Газ у Європі подорожчав до максимуму з березня

Вартість газу на європейському ринку зросла у вівторок, 26 липня, до максимуму із березня, свідчать дані ICE, повідомляє Корреспондент.

Так, найближчий - серпневий - ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures зріс до $2027 за тисячу кубометрів.

Газ різко подорожчав після того, як напередодні Газпром оголосив, що з 27 липня скоротить постачання газу Північним потоком-1 до 33 млн кубометрів на добу.

Таким чином, газопровід працюватиме лише на 20% від загальної потужності.