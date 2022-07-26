Захворілих на COVID-19 в Україні за тиждень побільшало майже на половину

В Україні за тиждень з 18 по 24 липня кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла майже на половину, проти показника тижнем раніше - до 2098. Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я, повідомляє УНН.

За даними ЦГЗ, усього в Україні зафіксовано 5 023 710 випадків ковіду.

З них за поточний звітний тиждень було зафіксовано 2098 випадків, тоді як тижнем раніше - 1431. Тож, за тиждень зафіксовано зростання на 46,6%.

При цьому за тиждень з 18 по 24 липня в Україні на ковід захворіли 488 вакцинованих осіб, проти 300 тижнем раніше (+62,7%).

Найбільше випадків за тиждень зафіксовано у Київській області (247), у Києві (245), Одеській (220), Закарпатській (173), Чернівецькій (158) областях.

Госпіталізацій за тиждень по Україні побільшало на 17,6% - до 1221.

Одужалих від COVID-19 за тиждень - 1485 (+52,8%). Загалом одужало 4 911 788 осіб.

Летальних випадків за тиждень стало більше на 55,6% - померли 14 осіб, тоді як тижнем раніше було 9. Загалом від ковіду, за даними ЦГЗ, в Україні з початку пандемії померло 108 713 людей.