Кім: окупанти випустили по півдню України 18 ракет

Війська РФ вранці 26 липня завдали масованого удару по півдню України 18 ракетами, частину з яких вдалося збити. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє Корреспондент.

"Вранці у нас було шість ракет Х-59 з літаків і дванадцять ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль - частину збили, частина - мимо. З тих, що потрапили - частина в критичну інфраструктуру та підприємства. Зруйнували вони там три секції непрацюючого залізничного мосту. Було дуже голосно, але, на щастя, без жертв" , - розповів губернатор.

Він наголосив, крім Миколаївської області, під удар також потрапила Одещина.

"Військові дії ущільнюються, багато авіації працює з обох сторін. Оскільки ЗСУ знищують командні пункти та склади (росіян), вони теж намагаються щось показати" , - зазначив Кім.

Голова ОВА також заявив, що відпрацьовувати диверсантів та коригувальників вогню у Миколаєві будуть після активної фази збирання врожаю, щоб не заважати фермерам.