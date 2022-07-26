Кім: окупанти випустили по півдню України 18 ракет
Війська РФ вранці 26 липня завдали масованого удару по півдню України 18 ракетами, частину з яких вдалося збити. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє Корреспондент.
"Вранці у нас було шість ракет Х-59 з літаків і дванадцять ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль - частину збили, частина - мимо. З тих, що потрапили - частина в критичну інфраструктуру та підприємства. Зруйнували вони там три секції непрацюючого залізничного мосту. Було дуже голосно, але, на щастя, без жертв", - розповів губернатор.
Він наголосив, крім Миколаївської області, під удар також потрапила Одещина.
"Військові дії ущільнюються, багато авіації працює з обох сторін. Оскільки ЗСУ знищують командні пункти та склади (росіян), вони теж намагаються щось показати", - зазначив Кім.
Голова ОВА також заявив, що відпрацьовувати диверсантів та коригувальників вогню у Миколаєві будуть після активної фази збирання врожаю, щоб не заважати фермерам.