У Німеччині зареєстровано понад 900 тисяч українських біженців

У Німеччині офіційно зареєстровано 915 тисяч переселенців з України, які залишили країну через війну з РФ. Про це, з посиланням на Der Standard, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що з початку російського вторгнення 24 лютого станом на 19 липня у центральному реєстрі іноземців у Німеччині було зареєстровано понад 915 тис. біженців від війни. Із них 890 605 громадян України.

Разом з тим, вказується на те, що невідомо, скільки вимушених переселенців з України зараз перебувають у Німеччині, оскільки частина українців могли виїхати в інші країни або повернутися до України.

За даними реєстру, майже дві третини (65,7%) вимушених переселенців з України - дівчата та жінки. Серед дорослих три чверті (75,6%) становлять жінки та 23,9% - чоловіки. Близько 340 тис. (37,1%) - це діти та молодь до 18 років, значна частина з них молодшого шкільного віку (від 6 до 11 років: майже 130 тис. осіб). Близько 70 тис. вимушених переселенців з України до Німеччини - це особи віком від 64 років (7,5%).