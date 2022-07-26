У ЄС домовилися про зниження споживання газу на 15%

﻿Країни Євросоюзу затвердили надзвичайний план щодо стримування попиту на газ на 15% на тлі підготовки до подальшого скорочення постачань Росією, повідомляє Новое время.

Міністри енергетики країн ЄС схвалили пропозицію для всіх країн Євросоюзу добровільно скоротити споживання газу на 15% із серпня 2022 року до березня 2023 року.

Скорочення можуть бути обов’язковими у разі надзвичайної ситуації з постачанням палива. Водночас, план передбачає винятки для низки країн та галузей. Винятки додали після того, як деякі уряди виступили проти початкової пропозиції ЄС щодо обов’язкового скорочення попиту на 15% для всіх країн.

За словами двох чиновників ЄС, проти операції виступила лише Угорщина.

Днем раніше видання Financial Times писало, що уряди країн Євросоюзу намагаються пом’якшити плани Брюсселя скоротити споживання газу на 15%, щоб краще підготуватися до нестачі поставок із Росії найближчої зими.