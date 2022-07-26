ЄС продовжив санкції проти Росії через її вторгнення в Україну

Європейський союз на півроку продовжив економічні санкції проти Росії у зв'язку з її військовою агресією в Україні, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

"Сьогодні Рада прийняла рішення про продовження на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальних заходів щодо окремих секторів економіки Російської Федерації" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці санкції, вперше введені у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у світлі неспровокованої і необґрунтованої військової агресії Росії проти України.

"В даний час вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження щодо фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту і предметів розкоші" , - відзначили в Європейській раді.

Як відомо, цього тижня Європейський союз запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.