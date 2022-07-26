ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему

Зловмисники пропонують отримати "допомогу" начебто від країн ЄС. Для цього створюють телеграм-канали із підміною номера — вони виглядають наче банківські або як канали міжнародних організацій.

Про це повідомляє﻿ прес-служба ПриватБанку.

Шахраї просять надати пін-код картки, CVV код тощо і погрожують заблокувати рахунки.

У банку закликали дотримуватись правил безпеки:

Не переходьте за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка біля адреси, у шахрайських - його не буде. Крім того, такі сайти будуть мімікрувати під сайти банку.

Офіційний сайт банку https://privatbank.ua,

Приват24 — https://next.privat24.ua.