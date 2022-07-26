ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
Зловмисники пропонують отримати "допомогу" начебто від країн ЄС. Для цього створюють телеграм-канали із підміною номера — вони виглядають наче банківські або як канали міжнародних організацій.
Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.
Шахраї просять надати пін-код картки, CVV код тощо і погрожують заблокувати рахунки.
У банку закликали дотримуватись правил безпеки:
- Не переходьте за сумнівними посиланнями. Безпечні сайти містять значок замка біля адреси, у шахрайських - його не буде. Крім того, такі сайти будуть мімікрувати під сайти банку.
- Офіційний сайт банку https://privatbank.ua,
- Приват24 — https://next.privat24.ua.
"Ніколи нікому не кажіть термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди", - закликали в банку.